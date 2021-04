Der 21 Jahre alte Josip Stanisic feiert bei Bayern München sein Bundesliga-Debüt. Trainer Hansi Flick nominierte den Rechtsverteidiger angesichts der Personalprobleme im Spiel gegen Union Berlin gleich für die Startelf des deutschen Rekordmeisters. Zudem darf Tiago Dantas (20) erstmals von Beginn an ran.

Stanisic (r.) gibt sein Bundesliga-Debüt für Bayern

Im Vergleich zum 2:3 in der Champions League gegen Paris St. Germain nahm Flick sechs Änderungen vor. Lucas Hernandez, Niklas Süle und Leon Goretzka fehlen verletzt, Benjamin Pavard, Leroy Sane und David Alaba erhalten vor dem Rückspiel gegen PSG am Dienstag eine Verschnaufpause. Neben Stanisic, der normalerweise in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt, und Dantas rückten Jerome Boateng, Javi Martinez, Bouna Sarr und Jamal Musiala ins Team.

SID