Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht keine gemeinsame Zukunft für Cheftrainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Bayern München. Die beiden "werden in der nächsten Saison nicht mehr zusammenarbeiten", schrieb der 60-Jährige in seiner Kolumne "So sehe ich das" für skysport.de: "Es muss und wird einer gehen."

Bayerns Cheftrainer Flick und Sportvorstand Salihamidzic

Laut Matthäus solle der Rekordmeister "versuchen, Flick zu halten. Selbst wenn er zur Nationalmannschaft möchte." Dafür müsse sich der Erfolgstrainer allerdings wohlfühlen. "Dies tut er aktuell offensichtlich nicht und wir alle wissen, woran oder an wem das liegt", merkte der Weltmeister von 1990 an.

Dem ehemaligen Weltfußballer stellt sich die Frage, "wer für den FC Bayern wichtiger ist". Dies sei "in diesem Fall der Trainer". Flick habe "dafür gesorgt, dass ein Team (...) in Rekordzeit zur besten Mannschaft der Welt wurde. Er hat dem Verein wieder die Spiel-DNA zurückgegeben. Unter Flick war und ist der Spielstil zu erkennen, für den der Klub bewundert und beneidet wird."

Dennoch kritisierte Matthäus den Bayern-Trainer für sein jüngstes Auftreten. "In Interviews und Pressekonferenzen auf die wichtigen Fragen hauptsächlich mit 'nächste Frage' zu antworten, hilft keinem weiter", meinte Matthäus: "Das gibt kein gutes Bild ab und schwächt seine Position. Das hat er nicht nötig."

SID