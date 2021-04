Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seine Trainersuche abgeschlossen. Vom Ligakontrahenten Eintracht Frankfurt wechselt Adi Hütter an den Niederrhein und tritt im Sommer die Nachfolge von Marco Rose an. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit. Gladbach nutzte eine Ausstiegsklausel in Hütters Vertrag bei der Eintracht und stattete den Österreicher mit einem Dreijahresvertrag aus.

Adi Hütter wird Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Hütter hatte die Verantwortlichen der SGE am Montagabend über seine Entscheidung informiert, am Dienstagmorgen weihte er die Mannschaft in seine Pläne ein. "Die Entscheidung, zur neuen Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht", sagte Hütter: "Ich habe hier drei unglaublich erfolgreiche und intensive Jahre erlebt, die ich gemeinsam mit der Mannschaft zum Ende dieser Saison mit einem herausragenden Ergebnis abschließen möchte."

Gladbach zahlt laut Medienberichten für Hütter 7,5 Millionen Euro an die Eintracht, dass wäre die höchste Ablöse für einen Trainer in der Bundesliga-Historie. "Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adi Hütter", so Borussia-Sportdirektor Max Eberl: "Er ist für unsere Mannschaft und unseren Verein der beste Trainer für die ab dem Sommer vor uns liegenden Herausforderungen und Ziele."

Hütter habe in Frankfurt "Außerordentliches geleistet und kann die Saison mit dem Erreichen der Champions League krönen", sagte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic: "Diesem Ziel gilt unsere gesamte Aufmerksamkeit in den kommenden fünf Wochen bis zum Ende dieser Spielzeit."

Hütter hatte den Job im Sommer 2018 als Nachfolger von Niko Kovac übernommen und die Eintracht in seiner ersten Saison ins Halbfinale der Europa League sowie auf Liga-Platz sieben geführt. In dieser Saison stehen die Hessen kurz vor der erstmaligen Qualifikation für die Champions League. Hütter hatte seinen Vertrag erst im vergangenen September um zwei weitere Jahre verlängert.

Gladbachs Rose verlässt den Klub nach der Spielzeit und wechselt für fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund. In der Liga kämpft die Fohlen-Elf als Tabellenachter um Europa.

SID