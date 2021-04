Fußball-Bundesligist FC Augsburg und Mittelfeldspieler Rani Khedira gehen im Sommer nach vier Jahren getrennte Wege. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 27-Jährigen nicht verlängert. In dieser Spielzeit absolvierte der Bruder von Hertha-Profi Sami Khedira beim Tabellenelften bislang 24 Ligaspiele.

Rani Khedira absolvierte 124 Pflichtspiele für Augsburg

"Ich konnte mich hier zu einem echten Bundesliga-Spieler entwickeln", wurde Khedira in einer Mitteilung zitiert: "Daher werde ich die vier Jahre immer in sehr guter Erinnerung behalten. Doch ich habe festgestellt, dass für mich jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ein neues Kapitel in meiner sportlichen Laufbahn aufzuschlagen."

Insgesamt war Khedira in 124 Pflichtspielen für den FCA im Einsatz, nachdem der defensive Mittelfeldspieler 2017 ablösefrei von RB Leipzig gekommen war. Khedira steht laut kicker kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin, die Gespräche seien weit fortgeschritten.

SID