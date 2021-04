Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will den scheidenden Trainer Adi Hütter sowie Sportvorstand Fredi Bobic wohlmöglich durch Ralf Rangnick ersetzen. Das berichtet Sky. Demnach soll Rangnick, der zuletzt auch beim stark abstiegsbedrohten FC Schalke und als Bundestrainer im Gespräch war, die Posten als Trainer und Sportvorstand in Personalunion übernehmen. Diese Doppelfunktion hatte Rangnick in der Vergangenheit unter anderem zeitweise schon bei RB Leipzig inne.

Eintracht Frankfurt soll Interesse an Rangnick haben

Hütter hatte am Dienstag bekanntgegeben, die Eintracht im Sommer zu verlassen, um den Trainerposten bei Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach zu übernehmen. Fredi Bobic hatte schon vor einigen Wochen seinen Abschied nach der Saison bekannt gegeben. Einen neuen Verein hat Bobic bislang noch nicht, gehandelt wird Hauptstadtklub Hertha BSC.

SID