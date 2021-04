Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann von Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seine Coronavirus-Infektion gut überstanden. "Ich habe laut den medizinischen Tests keine Nachwirkungen davongetragen. In meinem Körper sollte glücklicherweise alles so sein wie zuvor. Deswegen hoffe ich, dass es für das Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt in irgendeiner Form reicht", sagte Hofmann in einem Interview auf der Homepage des Vereins.

Jonas Hofmann hofft auf Einsatz nach Corona-Infektion

Der 28-Jährige war vor den drei WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Island (3:0), Rumänien (1:0) und Nordmazedonien (1:2) positiv getestet worden. Er musste sich danach in Quarantäne begeben.

SID