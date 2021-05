Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) auf Torhüter Marwin Hitz verzichten. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten fällt der 33-Jährige aufgrund einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

Marwin Hitz fällt nach Knieverletzung aus

Hitz hatte sich die Verletzung bei der Pokal-Generalprobe gegen Leipzig (3:2) am Samstag bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Manuel Akanji zugezogen und wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Damit kehrt Roman Bürki (30) zurück in das Tor des BVB. Der langjährige Stammtorhüter war zu Beginn des Jahres von Trainer Edin Terzic zur Nummer zwei hinter seinem Schweizer Landsmann degradiert worden.

SID