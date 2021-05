Borussia Dortmund glaubt an einen Einsatz seines Top-Torjägers Erling Haaland im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky). "Bei Erling sieht es gut aus. Er ist selbst sehr zuversichtlich", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem SID am Dienstag: "Also sind wir es auch. Wir hoffen, dass er spielen kann."

Erling Haaland kann im Pokal-Finale wohl spielen

Am eigentlich trainingsfreien Montag hatte Haaland auf dem Trainingsgelände in Brackel für einen Einsatz in Berlin gekämpft. Das Ligaduell mit RB am Samstag (3:2) hatte der 20-Jährige wegen der Folgen eines "Pferdekusses" aus dem Spiel beim VfL Wolfsburg (2:0) verpasst.

Haaland ließ sich am Montag nach Informationen der Ruhr Nachrichten im Hauptgebäude der Profi-Abteilung behandeln, um später gemeinsam mit Athletiktrainer Johannes Wieber den Trainingsplatz zu betreten. Dort absolvierte er verschiedene Aufwärm- und Stabilitätsübungen.

In 38 Pflichtspieleinsätzen für den BVB in dieser Saison hat Haaland 37 Tore erzielt und elf weitere vorbereitet. 25 der 69 Dortmunder Bundesligatore gehen auf sein Konto.

SID