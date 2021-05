In der Fußball-Bundesliga steht der Kampf um die Qualifikation für die Champions League im Blickpunkt. Nach dem fünften Triumph im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig tritt Borussia Dortmund um 18.00 Uhr zum schweren Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 an. Die Mainzer haben wie der BVB in der Rückrunde 29 Punkte geholt. Wolfsburg, das als Tabellendritter zwei Punkte vor den Dortmundern liegt, steht in der Partie ab 20.30 Uhr in Leipzig ebenfalls vor einer hohen Hürde.

Dortmund hat die Champions League im Visier

Aufstiegskampf pur heißt es in der 2. Fußball-Bundesliga. Der VfL Bochum kann beim 1. FC Nürnberg mit einem Sieg ebenso den Bundesligaaufstieg perfekt machen wie Holstein Kiel beim Karlsruher SC. Die SpVgg Fürth benötigt beim SC Paderborn unbedingt drei Zähler, um den Verfolger Hamburger auf Distanz zu halten. Der HSV muss mit seinem neuen Trainer Horst Hrubesch beim abstiegsgefährdeten VfL Osnabrück antreten. Auch hier gilt: Ein Sieg ist Pflicht.

In eigener Halle greifen die Basketballer von Bayern München nach dem ersten Titel der Saison. Im Pokalfinale tritt die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gegen Titelverteidiger Alba Berlin an. Die beiden Teams standen sich schon 2016 im Endspiel gegenüber, ebenfalls in der bayrischen Landeshauptstadt. Den Titel sicherten sich die Berliner, mit einem 67:65.

