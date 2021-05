Die Diskussionen im Vorfeld sind geführt, alle Spieler wissen Bescheid, wenn Joachim Löw auf der digitalen Kader-Bekanntgabe seine bis zu 26 EM-Asse für die EURO 2020 aufdeckt. Eine Karte wird Thomas Müller zeigen. 15 weitere sind recht leicht vorherzusagen. Doch wer sind die Joker? Mats Hummels? Marco Reus? Ein großer Unbekannter? Alles ist möglich, denn der 61-jährige Löw, der sein Amt nach der EM voraussichtlich an seinen früheren Assistenten Hansi Flick weitergibt, hat in der Vergangenheit schon öfter überrascht.

Joachim Löw gibt seinen EM-Kader bekannt

Bei den Europameisterschaften in Budapest will das junge deutsche Team auch am dritten Tag der Schwimm-Wettbewerbe im Becken mit guten Leistungen überzeugen. Ab 10.00 Uhr starten die Vorläufe, ab 18.00 finden die Finals statt. Anders als viele andere Nationen tritt Deutschland in der Duna Arena nicht in Bestbesetzung an. Einzig Ex-Weltmeister Marco Koch und Lucas Matzerath sind aus dem Olympia-Team am Start.

In der Basketball Bundesliga beginnen die Play-offs um die deutsche Meisterschaft. Nach dem Triumph im Pokalfinale gegen Alba Berlin trifft Bayern München um 20.30 Uhr in der Serie best of five auf die Hakro Merlins aus Crailsheim. Im zweiten Viertelfinalduell spielt Vorrundenprimus MHP Riesen Ludwigsburg zuvor ab 19.00 Uhr gegen Altmeister Brose Bamberg.

SID