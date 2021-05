Die Meisterschaft ist entschieden, die Plätze für Champions League und die Europa League sind belegt - dennoch stehen beim Finale der Fußball-Bundesliga mit neun Spielen ab 15.30 Uhr noch Entscheidungen an. Die wichtigste lautet: Wer begleitet Schalke 04 direkt in die 2. Liga, und wer darf noch in der Relegation auf den Klassenerhalt hoffen? Für den rettenden 15. Platz sowie Rang 16 gibt es noch drei Anwärter. Der Vorletzte 1. FC Köln empfängt die Schalker, benötigt auf jeden Fall einen Sieg und muss zudem hoffen, dass Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach oder Arminia Bielefeld beim VfB Stuttgart patzt. Zudem gibt es einen Vierkampf um Platz sieben, der zur Teilnahme an der neuen Conference League berechtigt. Neben Union Berlin haben auch Borussia Mönchengladbach, Stuttgart und der SC Freiburg noch Chancen.

Der 1. FC Köln muss gegen Schalke 04 Punkte holen

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht bei der WM im lettischen Riga das zweite Gruppenspiel an. Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm ist ab 11.15 Uhr Norwegen. Auf dem angepeilten Weg ins Viertelfinale ist gegen die Skandinavier ein Sieg eingeplant.

In den engen Straßenschluchten von Monte Carlo ermitteln die 20 Formel-1-Piloten im Abschlusstraining ihren Schnellsten. Um 15.00 Uhr beginnt das Qualifying, das auf dem Stadtkurs eine besondere Bedeutung hat. In 16 der letzten 20 Fälle hat einer der beiden Tagesbesten am Sonntag auch das Rennen gewonnen. Sebastian Vettel hofft im Aston Martin auf eine weitere Steigerung.

Im Final Four der European League, dem Unterbau der Champions League, stehen in Mannheim die Halbfinals auf dem Programm - mit drei Klubs aus der Handball-Bundesliga. Dabei trifft Gastgeber Rhein-Neckar Löwen um 20.45 Uhr auf die Füchse Berlin. Zuvor stehen sich ab 18.00 Uhr der SC Magdeburg und der polnische Vertreter Wisla Plock gegenüber.

