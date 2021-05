Das Spiel um den deutschen Fußball-Supercup zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger Borussia Dortmund findet am 17. August im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen und live bei Sat.1 übertragen.

Borussia Dortmund empfängt die Bayern am 17. August

Die beiden Teams standen sich bisher neun Mal im Supercup gegenüber. 2020 holten sich die Münchner den Sieg, 2019 ging der Titel an Dortmund. Die Bilanz spricht knapp für den BVB, fünfmal verließen die Dortmunder den Platz als Sieger.

SID