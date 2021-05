In der Bundesliga gab es in den letzten Wochen zahlreiche Ankündigungen bezüglich der Cheftrainer der Vereine. Dabei gab es die ein oder andere Kontroverse, was zuvor getätigte Aussagen und auch den Zeitpunkt der Bekanntgaben betrifft.

Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay

Viele Wechsel während der Saison

Schon zu Anfang der Saison fing das Trainerkarussell an sich zu drehen. Bis jetzt zählt man 19 Trainerwechsel, ein Wert, der aktuellen nur von der Saison 10/11 übertroffen wird. Damals gab es ganze 20 Veränderungen bei den Coaches der Vereine. Mitgrund für die vielen Wechsel war maßgeblich die geradezu unterirdische Saison der Schalker. Sage und Schreibe fünf verschiedene Trainer hatten die Gelsenkirchener diese Saison – ein neuer Bundesligarekord.

Auch Lokalrivale Borussia Dortmund verabschiedete sich früh und etwas überraschend von Lucien Favre. Für ihn übernahm sein Co-Trainer Edin Terzic. Dieser wurde jedoch bisher den in ihn gesteckten Erwartungen nicht gerecht. Mit nur noch drei Spieltagen in dieser Saison stehen die Borussen auf einem Europa League (EL) Platz und der Einzug in die Champions League (CL) wird eine knifflige Angelegenheit, zu der wie immer auch Glück gehört. Unmöglich ist es aber nicht und neue sichere Wettanbieter rechnen dem BVB noch Chancen auf Platz Vier oder sogar besser aus.

Neben Schalke 04 und Dortmund wechselten außerdem Mainz, Hertha, Bielefeld, Leverkusen, Köln und Augsburg den Trainer und das während der Saison. Mainz belegt hier nach S04 Platz 2 der Trainerwechselrangliste und hatte insgesamt vier verschiedene Trainer an der Seitenlinie.

Frankfurt, Gladbach und Dortmund im Austausch

Wirklich spannend wurde es in der Bundesliga erst gegen Ende der Saison mit drei Vereinen in der Hauptrolle. Angefangen bei Gladbach-Trainer Marco Rose, der ab Sommer zu Borussia Dortmund wechseln wird. Prekär an der Sache war der zeitgleiche Einsturz der sonst sehr soliden Gladbacher Leistungen. Viele Punkten wurden während der kritischen Phase verschenkt und somit stehen die Fohlen nur auf Platz Sieben der Tabelle. Ob noch ein EL-Platz für den Verein herausspringt, bleibt abzuwarten – schwierig wird es allemal. Terzic, der das Feld für Rose räumen wird, bleibt dem Verein allerdings erhalten. Der 38-Jährige wird eine bisher nicht genannte Rolle im Trainerstab übernehmen.

Das Amt von Rose bei Gladbach wird wiederum Eintracht-Coach Adi Hütter übernehmen. Auch bei diesem Wechsel gab es einige Unstimmigkeiten. Noch im Februar hatte Hütter auf einer Pressekonferenz verkündet, bei der SGE zu bleiben. Wenige Monate später folgte dann jedoch die Zusage bei Borussia Mönchengladbach. Kurios daran ist, dass Hütter mit seiner Eintracht auf einem Champions League Platz steht und eine der erfolgreichsten Bundesliga-Saisonen mit dem Club spielt. Umso geringer war das Verständnis, vor allem bei Frankfurt Anhängern, dass der Österreicher zu einem Verein geht, dessen Chancen im internationalen Wettbewerb recht schlecht stehen. Wer bei Eintracht Frankfurt auf ihn folgen wird, ist noch unklar. Schließlich haben die Hessen mit dem Abgang von Sportvorstand Fredi Bobic einen weiteren wichtigen Kopf verloren, um dessen Position es sich zu kümmern gilt.

Wechsel an der Bayern-Spitze

Die neuesten Ereignisse, bedingt durch die beiden involvierten Vereine für viele die wahrscheinlich spannendsten, sind wohl die Trainerwechsel bei Bayern München und RB Leipzig.

Doch zuerst eine Erklärung der Situation der Bayern: Der aktuelle Trainer Hansi Flick ist mit sechs Pokalen in nur einem Jahr, darunter das Triple, einer der erfolgreichsten Trainer der Bayern-Geschichte. Während der Saison kam es allerdings zu Unstimmigkeiten und schlechter Luft zwischen Flick und Hasan Salihamidžić, dem Sportvorstand. Wie den Medien zu entnehmen war, stand bereits fest, dass einer der beiden im Sommer seine Rolle niederlegen werde. Das Echo der Bayern-Fans war relativ eindeutig auf Seiten Flicks, die ihren Starcoach behalten wollten. Doch seit wenigen Wochen steht nun fest, dass er es ist, der sein Amt abgeben wird. Ob das im Zusammenhang mit einem möglichen Posten als Nationaltrainer steht, ist nicht hinreichend belegt und wird sich erst im Sommer zeigen.

Aber wenigstens wird die neueste Meldung bezüglich der Zukunft der Bayern einige Fans aufatmen lassen. Ende April gab Julian Nagelsmann bekannt, ab der kommenden Saison den Rekordmeister zu coachen. Der erst 33 Jahre alte Trainer ist damit nicht nur einer der jüngsten Trainer bei Europas Topvereinen, er ist auch jünger als sein zukünftiger Kapitän Manuel Neuer. Nichtsdestotrotz sprechen seine Erfolge mit Hoffenheim und RB Leipzig für sich. Des Weiteren steht bereits fest, wer seine Funktion bei Leipzig übernehmen wird: Jesse Marsch von Schwesterclub RB Salzburg wurde als Nachfolger verkündet.

Der letzte offizielle Trainertransfer diesen Sommer steht schon länger fest. Im März übernahm Hannes Wolf die Position als Cheftrainer bei Bayer Leverkusen. Er folgte auf Peter Bosz, wurde aber von Beginn als Interimscoach gehandelt. Somit kehrt er im Juli dieses Jahres zu seinem alten Job als Trainer der deutschen U18 Nationalmannschaft zurück.

Das sind die Entwicklungen der Bundesliga, die bereits feststehen. Welche Vereine sonst noch ihren Übungsleiter austauschen, wird sich wahrscheinlich erst im Sommer zeigen. Auch die Nachfolger von Hütter und Wolf erwartet man frühestens zur neuen Saison. Es bleibt abzuwarten, ob die Spielzeit 21/22 mit weniger Trainerwechseln auskommen wird oder ob gar die 20-Trainerwechsel-Marke geknackt werden wird.