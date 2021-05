Trainer Oliver Glasner kann auch bei seinem neuen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt auf seinen langjährigen Vertrauten Michael Angerschmid zählen. Der Co-Trainer folgt seinem Landsmann Glasner vom VfL Wolfsburg zur Eintracht und erhält dort ebenfalls einen Vertrag bis 2024.

Glasner nimmt Michael Angerschmid mit nach Frankfurt

Glasner und Angerschmid, die einst gemeinsam beim SV Ried spielten, arbeiten seit 2015 auch als Trainer Seite an Seite - zunächst vier Jahre beim Linzer ASK, dann zwei Jahre in Wolfsburg.

SID