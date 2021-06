Bayern Münchens langjähriger Verteidiger David Alaba traut dem Fußball-Rekordmeister auch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann große Erfolge zu. "Er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er zu den besten Trainern der Welt gehört. Julian Nagelsmann und die Bayern, das passt perfekt!", sagte der 28-jährige Österreicher zu Sport1. Alaba hatte am Freitag seinen Wechsel zu Real Madrid bekannt gegeben.

Alaba hält Nagelsmann für die Idealbesetzung bei Bayern

Bei den Königlichen unterschrieb Alaba einen Vertrag bis 2026, nachdem er sich mit dem FC Bayern nach 13 Jahren nicht über eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers einigen konnte. In Madrid trifft der österreichische Nationalspieler auf seinen ehemaligen Teamkollegen Toni Kroos.

"Was Toni bei Real geleistet hat, ist unglaublich. Ich freue mich, dass es mit ihm jemanden bei Real gibt, mit dem ich schon zusammengespielt habe und mit dem ich mich immer gut verstanden habe", sagte Alaba.

Auch eine mögliche Rückkehr nach München könnte sich der Österreicher vorstellen. "Im Fußball kann man nichts ausschließen. Der FC Bayern, dieser ganze Klub, das ist meine Familie. Ich fühle mich dort zu Hause. Der Verein wird ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben", sagte der Wiener. Aber er mache sich derzeit "wirklich keine Gedanken darüber", was in Zukunft passieren wird, das sei "noch in weiter Ferne".

SID