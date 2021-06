Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft sechs Tage vor Beginn der Europameisterschaft in Düsseldorf auf Lettland. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw geht als klarer Favorit in die EM-Generalprobe, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Die beiden Mannschaften treffen erst zum vierten Mal aufeinander, bislang gab es zwei Siege für Deutschland, im letzten Aufeinandertreffen bei der EM 2004 gab es ein 0:0.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale der French Open auf den an Position zehn gesetzten Diego Schwartzman aus Argentinien, der am Samstag Philipp Kohlschreiber besiegt hatte. Struff war nach einem Sieg gegen den Spanier Carlos Alcaraz in die Runde der letzten 16 eingezogen, er steht zum zweiten Mal nach 2019 im Achtelfinale.

SID