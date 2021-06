Im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Portugal geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ab 18.00 Uhr in München fast schon um alles oder nichts. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Weltmeister Frankreich wartet gegen den amtierenden Europameister um Superstar und Rekordmann Cristiano Ronaldo im Kampf um das Achtelfinale erneut eine schwierige Aufgabe. Im brisanten Duell mit dem Titelverteidiger würde eine weitere Niederlage den dreimaligen Europameister in eine bedrohliche Lage versetzen.

Nach den desolaten Vorstellungen in Monaco und Baku zeigte sich Dauer-Weltmeister Mercedes zu Beginn des siebten Rennwochenendes in Le Castellet verbessert. Lewis Hamilton will zu alter Stärke zurückkehren, um im WM-Duell mit dem führenden Red-Bull-Pilot Max Verstappen ein Zeichen zu setzen. Das dritte freie Training beim Großen Preis von Frankreich beginnt um 12.00 Uhr, drei Stunden später geht es dann im Qualifying um die Startaufstellung, die auf der konventionellen Rennstrecke besonders wichtig ist.

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht es an Tag zwei des Vierländerturniers in Hamburg um 20.30 Uhr gegen Tunesien. Die drei Partien des Supercups dienen der Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl als Vorbereitung für das Olympia-Qualifikationsturnier im kroatischen Split vom 29. Juni bis 4. Juli. NBA-Superstar Dennis Schröder ist nicht dabei.

SID