Mit einem Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Wales kann Italien bei der Fußball-EM den Sieg in der Gruppe A perfekt machen. Sollten die Italiener gegen Gareth Bale und Co. verlieren oder unentschieden spielen, würde Wales als zweitplatziertes Team neben den Italienern das Achtelfinale erreichen. Im zweiten Spiel der Gruppe treffen die Schweiz und die Türkei aufeinander. Auch die Schweizer haben noch Chancen auf Platz zwei, sind aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Immobile und Italien haben den Gruppensieg im Blick

Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich in Le Castellet. Der WM-Spitzenreiter setzte sich im Qualifying vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton und dem Finnen Valtteri Bottas in den beiden Silberpfeilen durch. Der viermalige Champion Sebastian Vettel, vor zwei Wochen in Baku noch starker Zweiter, geht im Aston Martin von Startplatz zwölf ins siebte Saisonrennen, Mick Schumacher im Haas von Position 15.

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht es am letzten Tag des Vierländerturniers in Hamburg um 20.30 Uhr gegen Italien. Der Supercup dienen der Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl als Vorbereitung für das Olympia-Qualifikationsturnier im kroatischen Split vom 29. Juni bis 4. Juli. NBA-Superstar Dennis Schröder ist nicht dabei.

SID