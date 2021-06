Sportdirektor Marcel Schäfer hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bis 2025 verlängert. Dies gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Am Donnerstag beginnen bei den Norddeutschen die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit mit dem neuen Trainer Mark van Bommel.

Marcel Schäfer bleibt Wolfsburg noch länger erhalten (Foto: SID)

"Ich freue mich sehr, dass mein Weg beim VfL noch weitergeht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier noch nicht am Ende meiner Entwicklung bin", wird der 37 Jahre alte Ex-Profi Schäfer in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Der frühere Außenverteidiger, mit 312 Pflichtspieleinsätzen VfL-Rekordspieler, war 2018 von Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke aus den USA zurück nach Wolfsburg geholt worden. "Marcel hat die Rolle als Funktionär hervorragend angenommen und sich in seinen Aufgabenbereichen sehr gut entwickelt", äußerte der 57-Jährige.

Unter der Führung von Schmadtke und Schäfer entwickelten sich die Wolfsburger in den vergangenen drei Jahren nach zuvor zwei Relegationen binnen zwölf Monaten wieder zu einem Bundesliga-Topteam. In der neuen Saison wird der letztjährige Tabellenvierte erstmals seit sechs Jahren wieder in der Champions League mit von der Partie sein.

Array

SID