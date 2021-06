Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat durch die Corona-Pandemie in den beiden vergangenen Spielzeiten insgesamt 16,5 Millionen Euro weniger Einnahmen erzielt als geplant. Das gab der Verein auf seiner Jahreshauptversammlung bekannt.

Bielefeld erzielt 16,5 Millionen Euro Mindereinnahmen (Foto: SID)

Der Fehlbetrag in den Bereichen Kartenverkauf, Sponsoring und TV-Gelder gegenüber den ursprünglichen Kalkulationen führte bei den Ostwestfalen in der Aufstiegssaison 2019/20 zu einem Minus von 3,3 Millionen Euro und in dem am Mittwoch endenden Geschäftsjahr 2020/21 von voraussichtlich 3,4 Millionen Euro.

SID