DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat den Spanier Sergio Gomez (20) an den belgischen Fußball-Rekordmeister RSC Anderlecht abgegeben. Der Mittelfeldspieler war im Januar 2018 vom FC Barcelona zum BVB gewechselt, kam in der Bundesliga aber nur zu zwei Kurzeinsätzen. Zuletzt war Gomez für zwei Jahre an SD Huesca ausgeliehen.

Sergio Gomez verlässt den BVB in Richtung Anderlecht (Foto: SID)

In seinem Heimatland stieg Gomez mit Huesca zunächst in La Liga auf - und in diesem Jahr direkt wieder aus dem Oberhaus ab. Das Nachwuchstalent war bis 2022 an Dortmund gebunden. In Anderlecht hat Gomez bis 2025 unterschrieben.

SID