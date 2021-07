Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Defensivspieler Lars Lukas Mai (21) an Bundesliga-Absteiger Werder Bremen verliehen. Der U21-Europameister reiste bereits am Donnerstag mit ins Trainingslager der Bremer. Zuletzt war Mai für ein Jahr an den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeliehen. Über die Dauer der Leihe nach Bremen machten die Münchner keine Angaben.

Werder Bremen leiht Defensivspieler Lars Lukas Mai aus (Foto: SID)

Josip Stanisic erhält unterdessen einen Profivertrag bis 2023. Der Abwehrspieler, der 2017 ins Nachwuchsleistungszentrum der Bayern gekommen war, war in den vergangenen beiden Jahren Stammspieler der 2. Mannschaft in der 3. Liga (42 Spiele). Für die Profis lief der 21-Jährige am 28. Spieltag der Vorsaison gegen Union Berlin (1:1) zum bislang einzigen Mal in der Bundesliga auf.

SID