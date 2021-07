Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Trainer von Bayern München in der baden-württembergischen Provinz - vor immerhin 6000 Zuschauern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft im ersten Testspiel unter Nagelsmann am 17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV) in Villingen im Schwarzwald auf Ligarivale 1. FC Köln.

Der erste Test des FC Bayern findet vor 6000 Fans statt (Foto: SID)

Am 5. und 6. Juli nimmt der neue Coach bei einem Leistungstest offiziell seine Arbeit in München auf, am 7. Juli steht die erste Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 an.

Bis zum Pflichtspielstart mit der ersten DFB-Pokal-Runde (6. bis 9. August) wird es drei weitere Testspiele geben: In München treffen die Bayern auf Ajax Amsterdam (24.7.), Borussia Mönchengladbach (28.7.) und den SSC Neapel (31.7.). - Der Sommerfahrplan des FC Bayern:

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel

