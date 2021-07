Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist am Sonntag ohne seine EM-Teilnehmer in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Auch die verletzten Profis und der mit Corona infizierte Diadie Samassekou fehlten. Immerhin durften die Anhänger der Kraichgauer, die am ersten Spieltag Mitte August beim FC Augsburg antreten müssen, wieder dabei sein.

Samassekou fehlte beim Start in die Vorbereitung (Foto: SID)

"Wir freuen uns unheimlich, nach fast eineinhalb Jahren bei einem Training wieder unsere Fans begrüßen zu dürfen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Seit März 2020 mussten aufgrund der Corona-Pandemie alle Übungseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Am Sonntag galt nach Rücksprache mit den Behörden auf dem Gelände in Zuzenhausen allerdings Maskenpflicht. Auf Selfies mit den Profis oder Autogramme musste ebenfalls verzichtet werden.

Nach zwei Wochen der Vorbereitung in Zuzenhausen werden die Hoffenheimer vom 18. bis 25. Juli ein Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee beziehen.

SID