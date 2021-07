Hertha BSC Berlin hält sich in der Saisonvorbereitung schadlos. Beim SV Babelsberg 03 gewann der Fußball-Bundesligist seinen Test am Samstag nach der Rückkehr aus dem ersten Trainingslager in Neuruppin mit 3:1 (2:1). Jhon Cordoba, Suat Serdar und Davie Selke trafen dabei.

Jhon Cordoba (r) traf für die Hertha (Foto: SID)

Die Hertha spielt in der ersten Pokalrunde beim SV Meppen (6. August) und zum Bundesligastart beim 1. FC Köln (15. August). Zuvor stehen weitere Tests gegen den FC St. Pauli und den türkischen Erstligisten Gaziantep FK sowie ein zweites Trainingslager im österreichischen Leogang an.

SID