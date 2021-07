Borussia Mönchengladbach hat in seinem ersten Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Adi Hütter noch nicht restlos überzeugt. Der Fußball-Bundesligist erreichte beim Drittligisten Viktoria Köln, der in der Saisonvorbereitung allerdings schon deutlich weiter ist, am Samstag ein 2:2 (1:2). Ramy Bensebaini und Patrick Herrmann verhinderten eine Niederlage.

Bensebaini (r) war am Unentschieden maßgeblich beteiligt (Foto: SID)

Die Gladbacher haben noch vier weitere Tests vereinbart, einen davon beim FC Bayern München, den sie am 13. August auch zum ersten Saisonspiel empfangen. Eine Woche zuvor steht das knifflige Pokal-Duell beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

SID