Eintracht Frankfurt ist mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Europa-League-Teilnehmer verlor am Samstag das Testspiel gegen Drittligist Wehen Wiesbaden trotz Pausenführung mit 1:3 (1:0).

Frankfurt verliert das Testspiel gegen Wiesbaden mit 1:3 (Foto: SID)

Aymen Barkok erzielte den Treffer für die Eintracht, Kevin Lankford (50.) und Amin Farouk (52./72.) drehten die Partie für die Wiesbadener. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Hessen auf Drittligist Waldhof Mannheim (6. bis 8. August). Zum Saisonauftakt gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Oliver Glasner bei Pokalsieger Borussia Dortmund (14. August).

SID