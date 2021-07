Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat im zweiten Testspiel unter seinem neuen Trainer Steffen Baumgart den Sieg aus der Hand gegeben. Einen Tag nach dem 4:0 gegen den viertklassigen Stadtrivalen Fortuna Köln erreichte der FC am Samstag beim Drittligisten MSV Duisburg ein 1:1 (0:0). Anthony Modeste (63.) traf für den FC, Moritz Stoppelkamp (90.) glich spät aus.

Der 1. FC Köln setzt sich gegen MSV Duisburg nicht durch (Foto: SID)

Am kommenden Samstag tritt der FC zum Härtetest gegen Bayern München an. Ihre Saison eröffnen die Kölner am 15. August gegen Hertha BSC.

SID