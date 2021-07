Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist von seiner Bestform noch ein Stück weit entfernt. Nach zwei Unentschieden gegen die Zweitligisten Hannover 96 und FC St. Pauli musste sich die Mannschaften von Trainer Pal Dardai auch gegen den Regionalligisten VfB Lübeck mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Hertha nur 1:1 gegen Regionalligisten (Foto: SID)

Neuzugang Suat Serdar (27.) erzielte den einzigen Treffer der Berliner. Dardai wechselte in der Halbzeitpause kräftig durch. Am Sonntag startet der Hauptstadtklub ins einwöchige Trainingslager nach Leogang/Österreich. Der Saisonstart erfolgt am 15. August beim 1. FC Köln.

SID