DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem Ersatz für Jadon Sancho offenbar fündig geworden. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus den Niederlanden wechselt Offensivspieler Donyell Malen von der PSV Eindhoven zum BVB. Der 22-Jährige soll knapp 30 Millionen Euro kosten und einen Fünfjahresvertrag erhalten. Derzeit würden nur noch Verhandlungen zwischen beiden Vereinen über erfolgsabhängige Bonuszahlungen laufen.

Donyell Malen vor Wechsel zum BVB (Foto: SID)

Der BVB reist am Freitag ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Der niederländische Nationalspieler Malen soll nach absolviertem Medizincheck so schnell wie möglich in die Schweiz nachkommen.

Sancho wird zum englischen Rekordmeister Manchester United wechseln. Der Transfer wird dem BVB mindestens 85 Millionen Euro einbringen.

SID