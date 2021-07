Pokalsieger Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem Ersatz für Jadon Sancho fündig geworden. Der Wechsel des niederländischen Fußball-Nationalspielers Donyell Malen ist nach Informationen der Bild-Zeitung perfekt.

Steht vor einem Wechsel zum BVB: Donyell Malen (Foto: SID)

Der 22-Jährige traf am Sonntag im Trainingslager in Bad Ragaz ein und soll im Tagesverlauf einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Als Ablösesumme für den Offensivspieler der PSV Eindhoven sind rund 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch.

Malen soll die Lücke schließen, die Sancho hinterlässt. Der englische Jungstar wechselte für 85 Millionen Euro zu Manchester United.

SID