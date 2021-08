Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Test gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Groningen, Stammklub des vor Kurzem zurückgetretenen Ex-Bundesliga-Stars Arjen Robben, mit 2:1 (2:0) für sich entschieden. Lars Stindl (20.) und Azor Matusiwa (28., Eigentor) trafen für den fünfmaligen deutschen Meister.

Stindl und Borussia Mönchengladbach bezwingen Groningen (Foto: SID)

Am vergangenen Mittwoch hatten die Fohlen 2:0 im Test in der Allianz Arena gegen Meister Bayern München gewonnen. Am 13. August ist der Rekordchampion Auftaktgegner der Gladbacher im Bundesliga-Saisoneröffnungsspiel im Borussia-Park. Die Borussia feierte in den Testspielen zuletzt drei Siege in Folge.

Im DFB-Pokal treten die Gladbacher am 9. August beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an.

SID