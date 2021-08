Die Neuzugänge Genki Haraguchi und Timo Baumgartl haben mit ihren Toren dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin ein 2:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao gesichert. Der japanische Nationalspieler Haraguchi, von Zweitligist Hannover 96 verpflichtet, war in der 75. Minute 1:1 erfolgreich. Der von der PSV Eindhoven geholte Ex-Stuttgarter Baumgartl traf zum Siegtor (81.). Alejandro Berenguer (31.) hatte das 1:0 für die Basken erzielt.

Urs Fischer feiert mit Union einen 2:1 Sieg (Foto: SID)

Im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals treten die Eisernen am 8. August bei Drittligist Türkgücü München an. Erster Gegner in der neuen Bundesliga-Saison ist am 14. August an der Alten Försterei Bayer Leverkusen.

SID