Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach gibt Jungprofi Rocco Reitz für eine Saison auf Leihbasis an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ab. Der 19-Jährige soll dort Spielpraxis sammeln, wie die Fohlen am Dienstag via Twitter bekannt gaben.

Rocco Reitz wird an VV St. Truiden ausgeliehen (Foto: SID)

Im stark besetzten Mittelfeld der Gladbacher würde er "voraussichtlich nur wenig Spielanteile bekommen. In seinem Alter ist es aber wichtig, regelmäßig zu spielen", begründet Sportdirektor Max Eberl die Entscheidung. In der vergangenen Saison machte Reitz lediglich zwei Bundesligaspiele.

SID