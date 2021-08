Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt zeigen laut eines Medienberichts in Italien Interesse an Lazio Roms Mittelstürmer Vedat Muriqi. Beide Klubs streben eine Verpflichtung des 27-jährigen Kosovaren auf Leihbasis mit Option auf eine Übernahme am Ende des Saison an, berichtete der Corriere dello Sport.

Muriqi bei Gladbach und Frankfurt im Gespräch (Foto: SID)

Lazio hatte Muriqi vor einem Jahr vom türkischen Renommierklub Fenerbahce Istanbul verpflichtet. Er zählt offenbar nicht zu den Spielern, auf die der neue Lazio-Trainer Maurizio Sarri für die am 22. August beginnende Serie-A-Saison setzen will.

SID