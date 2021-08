Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss zum Saisonstart auf Stürmer Lucas Alario (28) verzichten. Der Argentinier zog sich im Training einen kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu und fällt zwei Wochen aus. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Stürmer Lucas Alario wird den Saisonstart verpassen (Foto: SID)

Ohne Alario unterlag die Werkself in einem kurzfristig angesetzten Testspiel über 2 x 30 Minuten dem Drittligisten Viktoria Köln mit 0:1 (0:1). Leverkusen startet am 14. August bei Union Berlin in die neue Bundesligasaison. Bereits am Samstag steht das Pokalspiel beim Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig auf dem Programm.

SID