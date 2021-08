Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hat seine Spieler für ihre Einstellung in höchsten Tönen gelobt. "Du merkst den Jungs täglich an: Es sind Siegertypen und sie haben Bock zu gewinnen", sagte der 39-Jährige im Interview mit dem Klubmagazin Spielfeld. "Und wenn sie plötzlich merken, da geht jetzt was, dann wird dieser Hunger immer größer. Wir sind gierig auf den Erfolg."

Sebastian Hoeneß lobt seine Spieler (Foto: SID)

Hoeneß hatte in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich mehrere große Herausforderungen zu meistern. Zahlreiche Corona-Infektionen, immenses Verletzungspech und die Dreifachbelastung mit der Europa League machten seine Premierenspielzeit in der deutschen Eliteliga äußerst kompliziert.

"Gleich in der ersten Saison dies alles zu erleben, das war ein Einstieg von null auf hundert. Schneller geht es nicht, ich wurde ins kalte Wasser geworfen und musste mich freischwimmen", sagte der Neffe von Uli Hoeneß: "Das Jahr war sehr, sehr fordernd." Letztlich beendete die TSG die Saison 2020/21 auf Rang elf.

SID