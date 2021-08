Für die deutsche Olympiamannschaft gibt es nach der Landung am Flughafen einen feierlichen Empfang am Frankfurter Römer. Team D beendete die Spiele in Tokio mit der schlechtesten Bilanz seit der Wiedervereinigung und den Spielen in Barcelona 1992 auf Rang neun im Medaillenspiegel. Am erfolgreichsten waren die Reiter und Kanuten mit elf der insgesamt 37 Medaillen.

In Frankfurt wird das Team D empfangen (Foto: SID)

Bundesligist Borussia Mönchengladbach tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals im Montagabendspiel beim Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern an. Zuvor ist Ligakonkurrent TSG Hoffenheim beim Drittligisten Viktoria Köln gefragt. Zudem treffen der FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue im Zweitliga-Duell aufeinander, Ligakonkurrent Karlsruher SC ist beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte zu Gast.

SID