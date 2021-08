Der FC Bayern ist derzeit schon im Anflug auf München präsent. In eine Wiese der Einflugschneise des Flughafens ist ein riesiges Logo des deutschen Fußball-Rekordmeister mit einem Durchmesser von 150 Metern gemäht. Es ist eine Aktion der Bayern zusammen mit einem neuen Partner Einhell.

Einhell wird neuer Partner beim FC Bayern (Foto: SID)

"Das nenne ich Kreativität. Das ist eine wunderbare Aktion", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn bei der Vorstellung des Sponsors am Dienstag in der Allianz Arena begeistert.

Die Münchner nahmen die Einhell Germany AG in den Kreis ihrer "Gold Partner" auf. Der Vertrag läuft bis 2025 mit Option auf Verlängerung. Das Familienunternehmen aus Niederbayern wird der "Official Home and Garden-Expert" des Rekordmeisters.

Dazu gehört auch die Strategie weg von benzin- hin zu akkubetriebenen Geräten und Motoren bei den Bayern. Über die Themen "Elektrifizierung" und "Nachhaltigkeit" mache sich der FC Bayern ohnehin schon lange Gedanken, so Kahn: "Das ist ein großes und wichtiger Bereich." Er selbst sei im privaten Bereich "auch dabei, mich umzustellen".

SID