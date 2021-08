Die deutsche Bundesliga gehört zu den stärksten Ligen der Welt. Trotz der großen Dominanz des besten Vereins der Liga, des FC Bayern München, gelingt es auch anderen Vereinen aus der Liga, immer wieder nationale und internationale Erfolge einzufahren.

Eine Besonderheit der deutschen Liga ist die, dass die Vereine, bis auf wenige Ausnahmen, langsam gewachsen sind und deshalb unzählige Fans in allen Regionen hinter sich einen. In anderen Ligen, vor allem in England und neuerdings in Frankreich, ist es die Norm, zweitklassige Clubs zu veräußern. Ein großer Investor oder ein sagenhaft reicher arabischer Scheich steigt ein und verwandelt den Verein in seinen Privatzoo. Die Fans, die in einem solchen Fall angezogen werden, sind einzig und alleine sogenannte Erfolgsfans, die sich spätestens dann wieder von ihrem Dasein als Fan verabschieden, wenn die ersten Niederlagen kommen oder wenn der Lieblingsspieler den Verein verlässt.

Der große, aber vielleicht auch einzige Vorteil der viel geschimpften Retortenclubs ist der, dass das Geld kaum ausgeht. Die Summen für Spieler schießen in unglaubliche Höhen und Traditionsvereine, die normal wirtschaften, haben keine Chance, neue Talente zu verpflichten. Besonders schade ist dabei, dass die wild zusammengekauften Mannschaften in vieler Hinsicht nicht besser sind als Teams, die gemeinsam durch Erfolge und Misserfolge gegangen sind. Ein Team aus 11 geldgierigen und schwierig zu handhabenden Superstars hat gegen ein echtes Team, in dem jeder Spieler bereit ist, für den anderen noch ein paar Meter mehr zu laufen, keine Chance.

Umso interessanter ist es zu sehen, wie sich die Clubs der deutschen Bundesliga im Jahr 2021 verstärken. Das Jahr 2021 ist in jeder Hinsicht besonders, schließlich ist es das Jahr der Europameisterschaft, die um ein Jahr nach hinten verlegt werden musste und das Jahr vor der Winterweltmeisterschaft im berüchtigten Staat Katar. Der internationale Fußball befindet sich sozusagen im Jahr eins der neuen Normalität.

Für die Fans ist das hervorragend, schließlich war es mehr als gewöhnungsbedürftig, Spiele ohne laute Hintergrundkulisse zu verfolgen. Langeweile kam also nicht auf und dennoch wartete man sehnsüchtig darauf, dass es wieder mit dem richtigen Fußball losgeht.

Welche Verstärkungen sorgen im Jahr 2021 für die Höhepunkte während der Saison?

Manche Verstärkungen gehen alleine schon wegen der hohen Ablösesumme durch die Presse, andere, weil ein Spieler zum Derbyrivalen wechselt. Erstaunlich viele Spielerwechsel, vor allem solche, die für kleine Vereine eine riesige Verstärkung bedeuten, tauchen nicht in den Schlagzeilen auf. Erst dann, wenn diese für die Überraschungen im Laufe einer Saison sorgen, wollen bereits sämtliche selbsternannten Experten im Vorhinein Bescheid gewusst haben. Wer mitreden will oder wissen möchte, ob es dem eigenen Verein gelungen ist, einen starken Spieler zu sich an Bord zu holen, der sollte einen genauen Blick auf die nachfolgende Liste werfen:

FC Bayern München : An den Neuzugängen der Münchner bemerkt man, dass auch der Primus der Liga einen Sparkurs fahren muss. Zu den nennenswerten Neuzugängen gehören Dayot Upamecano, der aus Leipzig gekommen ist, und Omar Richards vom FC Reading. Letzterer hat einen Marktwert von 5 bis 7 Millionen Euro und kam ablösefrei, für Upamecano, der einen geschätzten Wert von 60 Millionen hat, wurden circa 43 Millionen Euro bezahlt.

: Leipzig scheint am aktivsten auf dem Markt zu sein. Insgesamt 13 neue Spieler wurden geholt. Diese garantieren, dass Leipzig auch in Zukunft mit der Topgruppe um Bayern und Dortmund um den Titel mitspielen wird. Der herausragende Spieler des Transferfensters für die Leipziger ist der agile portugiesische Stürmer André Silva. Borussia Dortmund: Vor dem Beginn der Saison 21/22 ist der BVB die große Überraschung, was Transfers angeht. Der junge Superstar Jadon Sancho wurde für 85 Millionen auf die Insel verkauft, doch der satte Transferüberschuss wurde bislang noch nicht genutzt, um das Team wirklich zu verstärken. Ob es den Borussen noch gelingt, einen adäquaten Ersatz für den jungen Sancho zu finden, das bleibt fraglich. Fakt ist, dass es Verstärkungen braucht, wenn der Superstar des Teams, Erling Haaland, gehalten werden soll.

Leider sind viele der Neuzugänge anderer Vereine nicht nennenswert. Das bedeutet nicht, dass diese auf dem Transfermarkt gescheitert sind, sondern es zeigt einmal mehr, dass selbst größere Vereine derzeit genau haushalten müssen. Um in Zukunft wieder mit einem starken Kader angreifen zu können, ist es deshalb wahrscheinlich im Moment das beste, sprichwörtlich auf kleiner Flamme zu kochen.

Viele Vereine erkennen auch, dass es an der Zeit ist, in eine eigene Akademie zu investieren. Diese Investition ist langfristiger und kann sich durch verschiedene Möglichkeiten schnell wieder auszahlen. Indem man die besten Talente nicht mehr kauft, sondern diese in Zukunft einfach selbst ausbildet, entzieht man sich den teilweise wahnsinnigen Transfersummen. Wirft man einen Blick auf die weltbekannte Akademie von Benfica Lissabon, so sieht man ebenfalls, wie es gehen kann. Regelmäßig werden dort die besten Talente aus dem Hut gezogen. Entweder werden diese im Anschluss in das eigene Team integriert oder man verkauft diese für hohe Summen ins reiche Ausland. Benfica verdient mittlerweile mehr durch den Transfer von Talenten als durch den laufenden Spielbetrieb.

Vielleicht ist die derzeitige Situation, in der viele Vereine am Scheideweg stehen, die Chance zu einem Neuanfang. Die Bundesliga kann im Jahr 2021 keine hervorragenden Neuzugänge vermelden, einzig bedauernswerte Abgänge von Spielern, denen das Geld wichtiger als die Zuneigung der Fans ist.

Damit der Fußball wieder leidenschaftlich wird und damit sich die Fans wieder mit richtigen Idolen identifizieren können, muss viel geschehen. Am besten geht das, wenn es gelingt, das Diktat des Geldes zu durchbrechen. Die Liebe zum Spiel muss im Vordergrund stehen, dann freuen sich die Fans auch über neue Spieler und müssen nicht immer als Randnotiz notieren, dass ein neuer Söldner für Unsummen aus dem Ausland abgeworben wurde. Nichts ist schöner als einem Spieler, der sich voll und ganz mit seinem Verein identifiziert, das beste Beispiel hierfür ist Thomas Müller vom FC Bayern München, beim Spielen zuzusehen.