Auch für Sportwettenanbieter bwin ist Fußball-Rekordmeister Bayern München mit einer Quote von 1,20 in der kommenden Saison der Topfavorit auf den Titel. Hinter dem Serienmeister, der die Chance auf die zehnte Meisterschaft in Folge hat, folgen mit einigem Abstand Pokalsieger Borussia Dortmund (6,00) und Vizemeister RB Leipzig (11,00).

Der Serienmeister aus München ist wieder Titelfavorit (Foto: SID)

Trotz einer durchwachsenen Vorbereitung mit keinem Testspielsieg sind die Bayern auch beim Auftakt-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) der Favorit. Die Quote für einen Münchner Sieg liegt bei 1,48, gewinnt Mönchengladbach, gibt es das 5,50-Fache des Einsatzes zurück.

Erster Kandidat auf den Abstieg ist laut bwin Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth mit einer Quote von 1,70. Auch Mitaufsteiger VfL Bochum (2,00), Arminia Bielefeld (2,20) und Relegations-Gewinner 1. FC Köln (3,75) gehören für den Sportwettenanbieter zu den gefährdeten Teams.

SID