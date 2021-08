Der brasilianische Olympiasieger Paulinho ist für Trainer Gerardo Seoane vor dem Debüt mit Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga durchaus eine Alternative. "Er ist gut in Form, im Spielrhythmus. Das andere ist allerdings der mentale Effekt, vor allem, wenn du die Goldmedaille geholt hast", meinte der Schweizer Fußballlehrer vor dem eidgenössischen Trainerduell gegen Urs Fischer bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Paulinho möchte auch mit Leverkusen Erfolge feiern (Foto: SID)

Von Dienstag bis Donnerstag habe Paulinho aber "gut trainieren können. Er ist ein Spieler, der uns gut tut, er ist technisch sehr begabt", betonte Seoane.

Der Coach hofft zudem, dass Tschechiens EM-Star Patrik Schick seine gute Form der Europameisterschaft auch in der Bundesliga zeigen werde. "Die EM hat gezeigt, wie wir ihn einsetzen müssen. In der Box ist er sehr präsent. Die EM hat ihm zusätzliches Vertrauen gegeben", meinte Seoane.

SID