Eine Frau an der Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL): Donata Hopfen übernimmt ab dem 1. Januar 2022 den Vorsitz der DFL-Geschäftsführung und auch die Position als Sprecherin des DFL-Präsidiums. Das teilte die DFL am Samstag mit. Die 45-Jährige tritt damit die Nachfolge von Christian Seifert an. Ihr Vertrag sieht zunächst eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 vor.

Wird die neue Geschäftsführerin der DFL: Donata Hopfen (Foto: SID)

Momentan ist Hopfen als Managing Director und Partnerin bei BCG Digital Ventures tätig, einem Unternehmen der Boston Consulting Group. Mit Seifert einigte sich der DFL-Aufsichtsrat auf eine vorzeitige Auflösung des bis 30. Juni 2022 laufenden Geschäftsführer-Vertrages zum Jahresende. Seifert wird der neuen Geschäftsführung bei Bedarf zunächst noch beratend zur Verfügung stehen.

SID