Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Mittelfeldtalent Enzo Millot verpflichtet. Der 19-jährige Franzose wechselt aus seiner Heimat vom Topklub AS Monaco zu den Schwaben und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Das teilte der VfB kurz nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth am Samstag mit. Über die Ablösemodalitäten machte der Klub keine Angabe.

Enzo Millot (l.) unterschreibt beim VfB Stuttgart (Foto: SID)

"Enzo Millot war trotz seines jungen Alters bereits seit über einem Jahr fester Bestandteil des Kaders der AS Monaco und konnte dort wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "In den Gesprächen mit uns hat er von Anfang an den klaren Wunsch geäußert, seine nächsten Karriereschritte im VfB-Trikot zu machen."

Millot gelang erst im letzten Sommer der Sprung ins Profiteam der Monegassen, für das er in der abgelaufenen Spielzeit zweimal zum Einsatz kam. Für die französische U17-Nationalmannschaft absolvierte Millot 21 Partien.

SID