In seinem ersten Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren will Fußball-Erstligist VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor 13.500 Fans gegen den FSV Mainz 05 antreten. Einen entsprechenden Antrag stellte der Aufsteiger nach eigenen Angaben am Dienstag auf Grundlage der neuesten Corona-Schutzverordnung bei der Stadt. Bochums Stadion hat ein Fassungsvermögen von gut 28.000 Besuchern.

VfL Bochum: Erstes Bundesliga-Spiel vor 13.500 Fans (Foto: SID)

Nach der erwarteten Genehmigung wollen die Westfalen ausschließlich Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer in die Arena lassen. Der Zutritt soll außerdem nach dem 3G-Prinzip (geimpft, genesen, getestet) erfolgen.

SID