Martin Hinteregger von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt glaubt nicht daran, dass sich nach dem Publikmachen seiner Depression in der Fußball-Branche etwas ändert. "Ach, das wird nicht besser. Nach zwei Tagen hat jeder solche Themen vergessen", sagte Hinteregger der Sport Bild.

Martin Hinteregger spricht über seine Depressionen (Foto: SID)

Der Österreicher will vor allem jungen Menschen und Spielern helfen, denen es ähnlich geht. "Ich denke, viele sind in diesem Kreis drin. Für mich ist wichtig, dass Leute sehen, dass wir als Fußball-Profis auch schlechte Phasen haben", so Hinteregger.

Der 28-Jährige hatte nach seinem Wechsel vom FC Augsburg nach Frankfurt Depressionen, wie er in seinem Buch "Innensicht" berichtet. Nach "vielen Geschichten" lastete ein großer Druck der Medien auf ihm. Der Österreicher wandte sich an eine Psychologin, die "ganz wichtig war". Laut Hinteregger wäre es sonst "wohl schlimm ausgegangen".

SID