Bayern München hat am Mittwoch ein digitales Kondolenzbuch für die am Sonntag verstorbene Vereinslegende Gerd Müller gestartet. Über die Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters (fcbayern.com/kondolenzbuch-gerd/) können sich Fans aus aller Welt auf persönliche Weise vom "Bomber der Nation" verabschieden. Die Seite ist bis 15. September geschaltet, darüber hinaus liegt ein Kondolenzbesuch für die Besucher des Vereinsmuseums in der Arena aus.

Bayern startet digitales Kondolenzbuch für Gerd Müller (Foto: SID)

Auf der Homepage hat unter anderem Franz Beckenbauer eine Würdigung hinterlassen. "Lieber Gerd", schreibt der "Kaiser", "Du warst mein Zimmerpartner und ein einmaliger Kamerad für uns alle, auf und neben dem Fußballplatz. Du hast mir die Leichtigkeit gegeben, die ich als Spieler brauchte. Hatte ich mal Bedenken, hast Du sie weggewischt. Einen wie Dich wird es nie wieder geben. Ruhe in Frieden, mein Freund! Dein Franz."

SID