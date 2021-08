Beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wird nach dem überraschenden Erfolg gegen Vizemeister RB Leipzig (1:0) auf die Euphoriebremse getreten. "Du gewinnst gegen Leipzig, fährst dann zum Aufsteiger und alle glauben, du musst da gewinnen. Aber es wird ein sehr enges und schweres Spiel", sagte Trainer Bo Svensson vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum.

Nach dem Sieg will Svensson die Euphorie bremsen (Foto: SID)

Die euphorisierten aber coronageplagten Mainzer können dabei eventuell wieder auf einige Spieler zurückgreifen, die sich momentan noch in Quarantäne befinden: "Am Freitag wird ein erneuter PCR-Test gemacht, sollte dieser negativ ausfallen, dürfen die Jungs die Quarantäne verlassen", sagte Sportvorstand Christian Heidel. Insgesamt elf Mainzer Profis hatten sich nach vier positiven Coronafällen im Verein in Selbstisolation begeben. "Wir müssen gucken, wie viel Sinn ein Einsatz macht", ergänzte Svensson.

Beim Aufsteiger erwartetet der Däne stimmungsvolle Fans, die den VfL beim ersten Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren nach vorne peitschen. "Wir müssen uns viele Gedanken machen. Es erwartet uns eine ganze andere Aufgabe. Das ist eine wirklich starke und erfahrene Mannschaft", sagte Svensson.

SID