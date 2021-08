Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 20. August:

Am Feitag kommt es zum Duell der US-Trainer (Foto: SID)

FUSSBALL: Bundesliga-Duell der US-Trainer in Leipzig

FUSSBALL: Zwei Nordklubs in der 2. Bundesliga im Einsatz

VOLLEYBALL: Deutsche Volleyballerinnen treffen auf Tschechien

FUSSBALL: In Leipzig messen sich die US-Trainer Jesse Marsch und Pellegrino Matarazzo mit ihren Teams RB Leipzig und VfB Stuttgart zum Start des zweiten Bundesliga-Spieltages. Leipzig ist nach der Auftaktpleite in Mainz schon unter Druck, der VfB kann nach dem furiosen Sieg gegen Aufsteiger Fürth frei aufspielen. Anstoß in der Red Bull Arena ist um 20.30.

FUSSBALL: In der 2. Bundesliga steht Holstein Kiel nach dem Horror-Start mit drei Niederlagen gehörig unter Druck. Die Störche wollen mit Neuzugang Lewis Holtby in Düsseldorf die ersten Zähler einfahren. Anpfiff der Partie ist um 18.30. Parallel empfängt Hannover 96, ebenfalls schwach in die Saison gestartet, den 1. FC Heidenheim.

VOLLEYBALL: Die deutschen Volleyballerinnen treffen im zweiten Gruppenspiel der EM in Plowdiw auf Tschechien. Die Begegnung beginnt um 16.30 Uhr.

SID