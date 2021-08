Joshua Kimmich wünscht sich nach seiner Vertragsverlängerung bei Bayern München bis 2025, dass seine Entscheidung auch eine Signalwirkung auf andere Spieler hat. "Ich hoffe", sagte er am Montag, "dass ich der erste war von weiter folgenden Vertragsverlängerungen. Es ist auch wichtig, dass Spieler immer wieder verlängern. Ich glaube, dass wir eine ganz besondere Mannschaft mit ganz viel Potenzial haben."

Joshua Kimmich hofft auf weitere Vertragsverlängerungen (Foto: SID)

Ein Anstoß soll Kimmichs Vertragsverlängerung vor allem für Leon Goretzka sein. "Leon ist für die Mannschaft und für mich als Freund sehr wichtig", sagte er über seinen Mitspieler beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft und ergänzte: "Ich hoffe, dass er nachzieht."

Kimmich betonte außerdem, dass einer der Gründe für seine vorzeitige Vertragsverlängerung das Bekenntnis des FC Bayern zum neuen Trainer Julian Nagelsmann gewesen sei. Dass Nagelsmann gleich bis 2026 unterschrieben habe, sei "auch für uns als Mannschaft ein Zeichen, wohin es gehen soll", sagte er und berichtete: "Wir sind alle vom Trainer überzeugt."

Auch der aktuelle Kader habe Potenzial, sagte Kimmich. Dennoch mahnte er Ergänzungen an. "Qualitativ sind wir schon gut aufgestellt", sagte er, merkte aber auch an, dass "uns der ein oder andere noch guttun würde".

Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte weitere Verpflichtungen nicht ausschließen. "Es sind noch einige Tage. Wir schauen den Transfermarkt ganz genau an, wir schauen was passiert, und wir schauen, was unsere Möglichkeiten erlauben - oder auch nicht", sagte er.

SID